Pioli oggi insignito del premio “Davide Astori”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli verrà insignito di un premio simbolico ed importante: già oggi la premiazione.

Il Milan poco fa ha comunicato che nella giornata odierna Stefano Pioli riceverà un significativo e simbolico premio per la sua attività in panchina. Il tecnico rossonero, che viene dalla vittoria prestigiosa contro l’Atalanta, sarà premiato ad Arzachena, in Sardegna.

A Pioli verrà riconosciuto il ‘Premio Davide Astori’ nell’edizione 2021, assegnato dall’USSI Sardegna. Il riconoscimento è intitolato all’indimenticato difensore ex Milan, Cagliari e Fiorentina, che ha perso la vita prematuramente nel 2018. Lo stesso Pioli lo ha allenato ai tempi della squadra viola.

Inoltre Pioli sarà presente giovedì 7 ottobre a Trento, dove alle ore 21 si svolgerà l’edizione annuale del Festival dello Sport, evento ormai molto rinomato patrocinato dalla Gazzetta dello Sport.