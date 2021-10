SONDAGGIO ML | Calciomercato Milan, colpo Vlahovic: scelta fatta

I tifosi che hanno preso parte al sondaggi su Twitter non hanno dubbi: investirebbero non più di 40 milioni di euro per Vlahovic

L’addio di Dusan Vlahovic alla Fiorentina è notizia di stamani. Il presidente del club viola, Rocco Commisso, con un comunicato ufficiale, apparso sul sito dei toscani, ha annunciato che il centravanti serbo ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo.

Il contratto del classe 2000 è in scadenza il 30 giugno 2023, dunque non è detto che il suo addio alla Fiorentina sia immediato. Vlahovic potrebbe così lasciare la Toscana solamente a giugno.

Tutte le squadre, alla ricerca di un attaccante, hanno chiaramente drizzato le orecchie. Inevitabilmente anche il Milan è chiamato a monitorare la situazione. I rossoneri anche in questa stagione stanno avendo difficoltà in avanti: Vlahovic potrebbe rappresentare la giusta soluzione a tutti i problemi legati al centravanti di Stefano Pioli.

La concorrenza, però, come ormai raccontiamo da settimane, è di quelle importanti. In estate Atletico Madrid e Tottenham hanno fatto sul serio con offerte da capogiro. Soprattutto gli Spurs potrebbero presto tornare alla carica ma attenzione anche alla Juventus, che vuole regalarsi un bomber da più di 20 goal dopo l’addio di Cristiano Ronaldo.

40 milioni per Vlahovic

Ai tifosi del Milan, dopo le dichiarazioni di Rocco Commisso, di stamani, abbiamo chiesto, su Twitter, quanto sarebbero disposti a spendere per strapparlo alla concorrenza.

Il 59,6% dei votanti ritiene 40 milioni di euro la cifra giusta. Chi si spingerebbe oltre è rappresentato solamente dall’11,5%. Il 28,8%, infine, punterebbe su altri profili, una percentuale non certo bassa.