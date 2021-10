Calciomercato Milan, si può ancora fare: svolta a gennaio!

Non è assolutamente terminato l’interesse del Milan nei confronti del francese, che dal canto suo vorrebbe presto vestire la maglia rossonera

Tra campo e mercato, il Milan non è mai fermo. Non è tramontata del tutto l’dea che porta a Romain Faivre, che nell’ultima sessione estiva delle trattative era sembrato molto vicino all’approdo in Italia. Il talento del Brest sogna di vestire la maglia del Milan e potrebbero esserci presto degli sviluppi interessanti.

Faivre in Ligue 1 è partito così come aveva chiuso nella scorsa stagione: illuminando i tifosi con le sue giocate d’alta classe, condite da ben 2 gol e 3 assist. Maldini e Massara ci pensano seriamente, per un ritorno di fiamma che non dispiace nemmeno a Stefano Pioli.

Faivre: “Mi ispiro ad un ex campione del Milan…”

Di Romain Faivre ne abbiamo parlato già a lungo durante l’estate. Un giocatore duttile, capace di agire su tutto il fronte offensivo e all’occorrenza anche da prima punta. “In Francia mi paragonano a Ben Arfa, ma io adoro anche Ronaldinho. E’ grazie a lui che mi sono innamorato del calcio. Certo, Dinho era di un altro livello, io però posso migliorare ancora tanto”.

Secondo calciomercato.com, l’agente di Faivre è in costante contatto con Maldini e Massara. Non si esclude un possibile arrivo già a gennaio, anche se è più probabile che la trattativa continui per qualche mese per poi chiuderla a giugno. Il Brest valuta il giocatore circa 13 milioni.