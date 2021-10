Ibrahimovic a ‘Le Iene’: “Pronto a rientrare. Scudetto? Lo vince Zlatan”

Zlatan Ibrahimovic è stato interpellato dal noto programma televisivo durante i festeggiamenti del suo compleanno.

Nella giornata di domenica Zlatan Ibrahimovic ha festeggiato i suoi 40 anni. Dopo la vittoria del suo Milan contro l’Atalanta l’attaccante ha celebrato questo importante anniversario insieme ad amici, colleghi e familiari in un locale di Milano.

La redazione del noto programma televisivo Le Iene ha fatto irruzione alla festa di Ibra per raccogliere alcune sue dichiarazioni da neo 40enne. Il giornalista Fabio Corti gli ha strappato alcune battute, che verranno proposte in onda questa sera su Italia Uno.

Ecco le dichiarazioni di Ibrahimovic: “Come sto a 40 anni? Bene, mi sento ancora giovane. Un altro anno è passato ma io penso solo al campo, sono pronto a rientrare. Ho avuto alcuni problemi muscolari, ma niente di grave, si risolve. Chi vince lo Scudetto? Scusa, in che squadra gioca Zlatan? Nel Milan, allora lo vince il Milan“.

Come al solito molto sicuro di sé e tutt’altro che umile Ibra, che anche a 40 anni compiuti non intende fermarsi. La promessa fatta è quella di rientrare in campo il prima possibile, forse già contro il Verona il prossimo 16 ottobre. E l’obiettivo è dichiarato: tornare a vincere con la maglia del Milan già in questa stagione.