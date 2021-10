Donnarumma, un altro duro striscione della Curva Sud: “Uomo di m****” – FOTO

I tifosi rossoneri non hanno accolto bene il ritorno a Milano dell’ex portiere rossonero. Ecco lo striscione riservatogli dalla Curva Sud.

L’addio al Milan di Gianluigi Donnarumma non fu preso bene all’inizio e non è stato ancora digerito dai tifosi rossoneri. D’altro canto il portiere ha deciso di lasciare il club che lo ha cresciuto e portato nel calcio che conta, e lo ha fatto a parametro zero, nonostante la società avesse messo sul piatto un’offerta importante per il rinnovo. Dopo una lunga trattativa il Milan ha deciso di non accontentare le altissime richieste del suo procuratore e ha scelto Maignan per sostituire il classe 1999. Non è bastato il traguardo della Champions League a Donnarumma per convincersi a sposare il progetto rossonero, che è volato in Francia per difendere i pali del Psg.

Ora è tornato a Milano con la Nazionale per la semifinale di Nations League fra Italia e Spagna, in programma domani sera a San Siro. L’accoglienza della Curva Sud non è però stata delle migliori, per usare un eufemismo. I tifosi, che fino a qualche mese fa lo acclamavano proprio in quello stadio, gli hanno riservato stavolta una dura accoglienza. Fuori dall’hotel in cui alloggiano gli azzurri è infatti stato appeso uno striscione che recita: “Donnarumma, a Milano non sarai mai il benvenuto. Uomo di m…a”. Ecco la foto dello striscione: