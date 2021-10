Milan-Verona, si fermano in due: comunicato ufficiale

Il Verona di Igor Tudor deve fare i conti con gli stop di Davide Faraoni e Ivan Ilic. Ecco il comunicato dei gialloblu, prossimi avversari del Milan a San Siro

E’ presto per pensare al prossimo match di Serie A. Stefano Pioli e il suo Milan hanno dovuto lasciar andare ben 12 calciatori, che saranno impegnati con le rispettive Nazionali. Ieri, quel che resta del gruppo – considerati ancora i tanti infortuni – si è ritrovato a Milanello per un allenamento. Ora l’appuntamento è per venerdì pomeriggio dopo tre giorni di libertà.

Venerdì sarà dunque un giorno importante per capire a che punto è la situazione legata soprattutto ad Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic. Il Milan ha bisogno dei suoi attaccanti ma anche di Bakayoko e Krunic, per non aver la coperta corta a centrocampo.

Da venerdì, senza i Nazionali, si inizierà dunque a preparare la sfida contro il Verona. Il match è in programma sabato 16 ottobre, allo stadio San Siro, alle ore 20.45.

Leggi anche:

Doppio stop per Tudor

La squadra gialloblu, con l’arrivo in panchina di Igor Tudor, ha iniziato a macinare punti, riuscendo a battere Roma e Spezia. Non sarà certo un match facile. Per l’occasione il tecnico croato rischia di perdere una delle sue pedine più importanti, Faraoni, uscito anzitempo nel match contro i liguri di domenica scorsa.

Il Verona ha emanato un bollettino e le condizione dell’esterno andranno monitorate giornalmente. Stop anche per Ilic, altro titolare di Tudor.

Ecco la nota del club:

Hellas Verona FC comunica che le visite specialistiche cui si è sottoposto nelle scorse ore Marco Davide Faraoni – uscito anzitempo contro lo Spezia – hanno evidenziato un trauma contusivo al ginocchio sinistro con riscontro di abbondante quota di ematoma extra articolare. Le condizioni del calciatore verranno monitorate di giorno in giorno.

Ivan Ilić, invece, di concerto con lo staff sanitario della Nazionale Under 21 serba, è rimasto a Verona per osservazione e successivi accertamenti a seguito di violento trauma contusivo alla gabbia toracica sinistra. Il calciatore ha già iniziato a sottoporsi alle cure del caso.