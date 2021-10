Calciomercato Milan, tutti vogliono Julian Alvarez

Julian Alvarez si mette in mostra in Argentina, nel match tra il suo River Plate e il Boca Juniors, e aumentano le squadre sulle sue tracce. Quanta concorrenza per il Milan!

E’ certamente l’argentino più chiacchierato del momento. Julian Alvarez è stato il protagonista assoluto del match del suo River Plate, contro il Boca Juniors. Il talento classe 2000 ha deciso, con una doppietta, una sfida davvero speciale, tra le più sentite in tutta l’Argentina, ma non solo.

Alvarez ha così, ancora una volta, messo in mostra tutta la sua qualità. Le sue prestazioni, ormai, non passano più inosservate e i taccuini degli scouts delle migliori squadre sono pieni di appunti. E’ evidente che il calciatore è destinato ad altri palcoscenici. Nel giro di pochi mesi sbarcherà in Europa per confrontarsi con realtà diverse: il suo contratto in scadenza il 31 dicembre del 2022 lascia davvero pochi dubbi.

Non solo Milan su Alvarez

Tra le squadre, da tempo, interessate al talento di Julian Alvarez c’è anche il Milan. Il classe 2000, ormai nel giro della Nazionale, ha realizzato, in questa stagione, sette centri e quattro assist, in undici partite disputate. Sarebbe il profilo perfetto per un Milan che guarda ai giovani, che hanno tanta fame e voglia di emergere, oltre che immensa qualità.

Alvarez, che può giocare sia da prima punta che da esterno di destra, però, come detto, è un profilo che piace davvero a tanti. Per il club rossonero portarlo in Italia non sarà una missione facile.

Sulle sue tracce ci sono Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Aston Villa, Tottenham, Siviglia e anche il Real Madrid. A riportare dell’interesse dei Blancos, che va ad arricchire la concorrenza, è ‘Fichajes.net’, che sottolinea come la squadra di Ancelotti sta monitorando la situazione e sarebbe pronta a strappare il talentuoso giocatore al River Plate ad un costo non elevatissimo visto il contratto in scadenza fra poco più di un anno.