Calciomercato Milan, l’attaccante lancia un segnale: “Ibrahimovic il mio idolo”

Parole importanti e che possono lasciare presagire qualcosa quelle rilasciate dal bomber del momento, ricercato da tutte le big italiane

C’è un calciatore che in questo avvio di stagione si sta mettendo davvero in mostra e diverse squadre gli hanno messo gli occhi addosso. Un attaccante per molti sconosciuto, ma per gli addetti ai lavori si tratta di un nome interessante già da un paio di anni.

Più di due metri di altezza, un fisico importante ma anche un’agilità e una velocità da non sottovalutare. Tutti pazzi per il classe 2000 scuola Torino, Brescia e Vicenza, che sta facendo la differenza in Serie B. Sei gol e un assist in sette partite con la maglia del Pisa, adesso la meritata convocazione nella Nazionale Under 21 di Nicolato.

Il bomber del Pisa: “Ibra il più forte nella storia del calcio”

Sulle tracce di Lorenzo Lucca, punta che sta facendo impazzire tutta Italia, c’è anche il Milan. Le sue parole fanno sognare i tifosi rossoneri, che vedono in Lucca il post Ibrahimovic. Ma nel caso in cui Zlatan volesse continuare ancora per un anno (e così sembra) i due potrebbero già giocare insieme nella prossima stagione.

E lui intanto cavalca l’onda con queste parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport…: “Sono cresciuto vedendo giocare Ibrahimovic, mio padre mi riempiva di sue cassette. Oggi per me Zlatan è ancora il più forte, dal mio punto di vista è il miglior centravanti di tutti i tempi. Certo di imitarlo in tutto e per tutto, persino nelle acrobazie. Sono agile come lui nonostante la statura, è il mio punto di riferimento“.