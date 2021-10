Stadi, si punta al 100% di capienza: Milan-Inter primo esperimento?

Si comincia a valutare il ritorno all’intera capienza per gli stadi italiani, ma anche per i palazzetti dello sport.

I dati sui contagi e sui ricoveri per Coronavirus in Italia sono decisamente a ribasso. Merito delle disposizioni sanitarie e del tanto discusso utilizzo del Green Pass, che da metà ottobre diventerà strumento fondamentale anche per poter lavorare.

Un fattore positivo che può agevolare anche la riapertura totale negli stadi italiani e nei palazzetti dello sport. Nel weekend del 15-16 ottobre prossimi si punta ad ottenere dal Governo l’aumento della capienza al 75%. Ma come riportato dalla Gazzetta dello Sport c’è già chi punta al massimo, ovvero al 100% del pubblico.

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha fatto sapere che l’obiettivo è riportare la capienza massima entro la fine del 2021: “Il green pass permette di porre l’obiettivo della capienza massima al 100%, anche per gli sport al chiuso. Dobbiamo proseguire con prudenza, rispettando quelle che sono le regole di sicurezza. È un elemento fondamentale, non secondario”.

C’è chi si augura che già nel mese di novembre si possa portare la capienza al 100% per tutti gli eventi sportivi pubblici, sia all’aperto che al chiuso. Spunta un’ipotesi intrigante: il primo esperimento con lo stadio pieno potrebbe essere il derby Milan-Inter del prossimo 7 novembre.

Il derby della Madonnina sarebbe una prova decisamente rilevante. Intanto Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, continua a spingere in questa direzione: “Auspico questo risultato. Il Cts ha dato il via per il 75%, ma per noi esiste solo il 100%. Se si tratta di un breve periodo ok, ma nel resto d’Europa intorno a noi tutti hanno gli stadi al 100%, dalla Spagna all’Inghilterra alla Svizzera”.