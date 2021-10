Milan, la UEFA non sospende Cakir: le ultime

Direzione di gara tutt’altro che impeccabile di Cakir in Milan-Atletico Madrid di Champions, ma la UEFA ha deciso di fermare solo Bitigen.

La partita di Champions League contro l’Atletico Madrid ha lasciato rabbia e delusione al Milan. La sconfitta è arrivata soprattutto a causa di alcune decisioni discutibili dell’arbitro Cuneyt Cakir.

L’espulsione a Franck Kessie nel primo tempo è apparsa severa e sicuramente era inesistente il rigore concesso nel finale per il tocco di braccio di Pierre Kalulu. In quest’ultimo caso c’è stato anche un clamoroso errore da parte da Abdulkadir Bitigen in sala VAR.

Era trapelata la volontà della UEFA di sospendere entrambi, ma alla fine solamente Bitigen sarà fermato. Infatti, Cakir è stato designato per arbitrare Germania-Romania, partita valida per le Qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022 che si disputerà venerdì sera ad Amburgo.

La decisione della UEFA arriva perché il responsabile di quanto successo a San Siro è stato ritenuto Bitigen, colui che in sala VAR avrebbe potuto modificare la decisione errata presa dall’arbitro Cakir sul penalty che ha deciso Milan-Atletico Madrid.

In Germania-Romania ci sarà Mete Kalkavan come responsabile VAR, con Huseyin Gocek come Assistant Video Assistant Referee.