Milan-Hellas Verona, parte la vendita dei biglietti: info e prezzi

Il Milan ufficializza l’inizio della vendita dei biglietti per la partita di campionato contro l’Hellas Verona a San Siro. Tutte le info.

Dopo aver battuto l’Atalanta a Bergamo e dopo la sosta per le nazionali, il Milan tornerà in campo sabato 16 ottobre alle ore 20:45. A San Siro ci sarà l’Hellas Verona da sfidare.

Il club rossonero ha annunciato l’inizio della vendita dei biglietti per la partita del campionato Serie A 2021/2022. I ticket sono disponibili su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan. Verranno venduti in tre fasi separate:

La prima dedicata agli abbonati si è aperta oggi mercoledì 6 ottobre dalle ore 12:00 e si chiuderà alle 23:59 di giovedì 7 ottobre.

La seconda riservata ai possessori di Carta Cuore Rossonero inizierà alle ore 10:00 di venerdì e resterà aperta fino alle 23:59 di domenica 10 ottobre.

La terza e ultima fase è quella di vendita libera, al via da lunedì 11 ottobre alle ore 10:00 e aperta fino all’esaurimento di tutti i posti a disposizione.

Il costo dei biglietti parte da 19 euro, gli Under 16 potranno usufruire della tariffa speciale di 12 euro in alcuni settori dedicati, solo se accompagnati da un adulto che compra un ticket a tariffa piena nello stesso settore. In determinati settori, sono disponibili biglietti da 19 euro anche per gli Over 65. Da Milan-Hellas Verona torna ad essere attivo anche il cambio nominativo.

Il club rossonero invita i tifosi a rispettare le seguenti indicazioni quando si recano allo stadio di San Siro: