Chi è Camarda, il 2008 da record del Milan: tutto il mondo parla di lui

Conosciamo meglio il baby talento rossonero Francesco Camarda che si sta mettendo in evidenza a suon di gol nelle categorie giovanili

C’è un attaccante tra le fila del Milan che sta facendo letteralmente impazzire tutti in questo momento, e lo fa a suon di gol e record. Giroud? No. Ibrahimovic? Nemmeno. Stiamo parlando di Francesco Camarda ed ha solamente 13 anni compiuti ad aprile.

In questi ultimi giorni si sta parlando molto di Francesco per un semplice motivo. Si tratta infatti di un bomber che ha messo a segno quasi 500 gol negli ultimi 4 anni. Certo, va precisato che si parla di bambini e categorie giovanili, ma i numeri impressionanti restano.

Leggi anche:

Tutti i numeri di Francesco Camarda, il bomber del futuro

Sicuramente un ragazzo da tenere sott’occhio e, nel caso, da blindare. La dirigenza rossonera, ed in particolare Maldini e Massara, ci tengono molto al settore giovanile e stanno tentando negli ultimi anni di far crescere il più possibile alcuni talenti del vivaio.

E’ il caso ad esempio di Lorenzo Colombo, di proprietà del Milan ed in prestito alla Spal, che si sta mettendo davvero in luce con la squadra di Ferrara e chissà che nella prossima stagione non possa servire nel roaster di Stefano Pioli. Altro prodotto del settore giovanile è Davide Calabria, che sta diventando sempre più leader dei rossoneri tanto da essersi guadagnato anche la fascia di capitano in assenza di Romagnoli.

Ma torniamo al piccolo Camarda. I suoi numeri sono impressionanti: 247 gol nella stagione 2017/2018, 172 in quella successiva e 64 nella stagione 19’/20′. Un totale di 483 reti in 87 partite. Numeri da capogiro per un tredicenne, peraltro già nel giro della Nazionale Under 15.

Francesco è abituato a giocare sotto età con i ragazzi più grandi di lui. E’ suo compagno di squadra Denzel Miguel Vlana Seedorf. Cognome già sentito direte voi, ed infatti si tratta del figlio di Clarence. Gli addetti ai lavori lo hanno definito il nuovo Youssoufa Moukoko, giovanissimo del Borussia Dortmund che ha già stracciato tutti i record sia in Bundesliga che in Europa.

Francesco Camarda de 13 años: 2017/2018: 247 goles en 40 partidos.

2018/2019: 172 goles en 31 partidos.

2019/2020: 64 goles en 16 partidos. 483 goles en 87 partidos. Un promedio de 5.5 goles por partido. De no creer. 😳😱🤯 pic.twitter.com/FeZOGwJlHx — 🇮🇹 Calcio AC Milan 🔴⚫ (@CalcioACMilano) October 6, 2021

Francesco Camarda però deve stare attento. E’ importante alla sua età mantenere i piedi per terra perché la strada è ancora molto, molto lunga. Ha ancora tutto da dimostrare ma il tempo è dalla sua parte. Di fenomeni quindicenni ne abbiamo visti tanti, che poi si sono persi strada facendo: vedi Mastour, vecchia meteora rossonera. Francesco però intanto si gode il momento e la fama, dato che diversi quotidiani esteri hanno raccontato la sua storia. Il Milan se lo coccola e lo vede crescere, sperando di avere già in casa il bomber del futuro.