Donnarumma “Ospite sgradito”, lo striscione di un tifoso fuori San Siro diventa virale – FOTO

A pochi minuti da Italia-Spagna, fuori da San Siro appare un nuovo messaggio contro l’ex portiere rossonero: “Sei un ospite sgradito”.

A pochi minuti dalla sfida tra Italia e Spagna, valida per la semifinale di Nations League, fuori da San Siro spuntano ancor messaggi di astio verso Gianluigi Donnarumma. A ridosso dell’entrata allo stadio infatti un tifoso sventola l’immagine del portiere con la scritta “A San Siro sei un ospite sgradito“. Uno striscione che si aggiunge a quello della Curva Sud apparso ieri sera e che dimostra come il ritorno a Milano di Gigio non faccia per niente piacere ai sostenitori del Diavolo.

Il portiere scenderà a breve in campo per difendere i pali della nazionale azzurra ma difficilmente non verrà beccato dai tifosi, ancora arrabbiati dopo il suo addio al Milan e l’approdo al Psg. Ecco qui la foto dello striscione, postata da Giuseppe Pastore sul suo profilo Twitter: