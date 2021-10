Calciomercato Milan, contatti per il bomber: è sfida alla Juventus

Urbano Cairo ha lasciato intendere che l’addio di Andrea Belotti al termine della stagione è davvero molto probabile. Milan alla finestra ma attenzione alla Juve

Senza Serie A sono gli argomenti di calciomercato a tenere banco in questi giorni, con i presidenti che in pubblica piazza hanno dichiarato di non riuscire a trattenere i propri campioni. E’ successo prima con Rocco Commisso, che ha di fatto messo sul mercato Dusan Vlahovic, e poi con Urbano Cairo. Il numero del Torino ha confermato le difficoltà nel trovare un accordo con Belotti per il rinnovo. Ha ammesso che quasi certamente andrà in scadenza di contratto.

Futuro in Italia per Belotti

Il ‘Gallo’ è destinato a diventare, così, ufficialmente un pezzo pregiato del calciomercato. Non è un segreto che il Milan sia stato sulle sue tracce e siamo certi che è pronto a cogliere l’occasione, per portarlo a vestire il rossonero.

Come scrive l’esperto di calciomercato, Paolo Bargiggia, è difficile “dare già il nome della sua prossima squadra, ma ci sono delle ipotesi concrete. Forse andrà al Milan, il club che da sempre segue il Gallo. Squadra che, come confermò Belotti, il ragazzo tifava da bambino”.

Ci sono stati dei contatti recenti e ben presto capiremo a cosa porteranno. E’ evidente che molto dipenderà dalla volontà dello stesso calciatore. La fede rossonera potrebbe aiutare a scegliere il Diavolo ma anche l’offerta sul tavolo avrà il suo peso.

“Ciò che invece ogni tifoso granata e soprattutto Urbano Cairo vuole evitare – prosegue Bargiggia sul proprio sito – è una sola ipotesi: il trasferimento dagli acerrimi nemici della Juve. Belotti sarebbe davvero in grado di compiere un così grave tradimento? Difficile dirlo, ma i presupposti ci sono tutti”