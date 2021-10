Calciomercato Milan, il calciatore ammette: “Rinnovo difficile” | Maldini osserva?

Il calciatore torna a parlare del suo futuro e ammette che la questione attorno al suo rinnovo non è semplice. Il Milan rimane vigile alla situazione!

Continua a far discutere la situazione di Lorenzo Insigne! Il calciatore campano ha un contratto col Napoli in scadenza nel 2022 e la questione attorno al suo rinnovo continua a tenere banco. La squadra partenopea vorrebbe certamente mantenere tra le sue fila Lorenzo, ormai considerato una bandiera del club, ma sarà una vera e proprio impresa riuscire nell’intento.

Nel frattempo, tante big italiane ed estere rimangono vigili sulla situazione attorno all’attaccante azzurro. Acquisirlo a parametro zero rappresenterebbe un affare per chiunque! Insigne, ormai 30enne, è comunque considerato un top player del panorama europeo e le sue recenti prestazioni prima con l’Italia all’Europeo e poi con il Napoli in questo inizio di stagione lo confermano abbondantemente.

Il suo profilo è attualmente seguito da diversi club esteri, soprattutto di Premier League e Liga. In Italia, in caso di mancato rinnovo, sono pronte all’assalto big quali Milan, Inter e Lazio. Il Presidente De Laurentiis vorrebbe certamente evitare l’esito di un addio, ma, come dicevamo, non sarà semplice convincere Insigne. Una difficoltà nella trattativa ammessa dal giocatore stesso, che ieri si è pronunciato sulla questione rinnovo.

Insigne: “Rinnovo? Non una questione semplice”

Lorenzo Insigne ha parlato in collegamento ieri sera al Festival dello Sport di Trento. I giornalisti presenti hanno subito incalzato chiedendo al giocatore del Napoli novità sul suo futuro prossimo. Senza indugi, Insigne non si è fatto problemi a mostrarsi dubbioso sulla possibilità di permanenza nel capoluogo campano e ha ammesso che il rinnovo non è questione semplice da risolvere.

Queste le sue parole:

“Ho un contratto fino al 2022, e anche se è in scadenza la mia unica intenzione è quella di stare concentrato sul campo. Al di là delle altre situazioni, c’è il mio procuratore che ha parlato con il presidente De Laurentiis. Posso dire che non è una questione facile”.

Insomma, parole che suonano come un campanello d’allarme in casa Napoli, e che fanno drizzare le orecchie ai tanti club interessati. Il Milan sta già fiutando l’affare! Ricordiamo come già in passato il nome di Lorenzo Insigne sia stato accostato ai rossoneri. Ma bisognerà attendere i prossimi mesi per comprendere quale sarà il futuro del classe 1991.