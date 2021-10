Milan, scelto il possibile sostituto di Romagnoli: arriva dal Lione

Secondo le ultime voci di mercato, il Milan è piombato su un difensore belga in scadenza di contratto. Potrebbe sostituire Romagnoli!

Sembrava destinato all’addio senza alcun dubbio, ma la questione attorno alla sua permanenza al Milan è tornata a far discutere. Pare che Alessio Romagnoli sia adesso disposto a trattare il suo rinnovo di contratto, in scadenza nel 2022, forte della volontà di continuare a crescere e far crescere questo Milan. Una notizia che ha un pò sorpreso tutto l’ambiente rossonero, convinto del suo addio imminente a gennaio, o a giugno a parametro zero.

Si sa, la permanenza di Romagnoli al Milan non è di certo favorita dal suo agente, Mino Raiola, uno con il quale Maldini e Massara si sono stancati di trattare. Eppure, la volontà del giocatore potrebbe essere decisiva. Il valore del suo futuro ingaggio sarà sicuramente il nodo cruciale della trattativa che potrà portare al rinnovo. Raiola è sempre stato un osso duro in tale senso, pretendendo alti stipendi per i suoi assistiti.

Attualmente, c’è un grosso interrogativo sul futuro dell’ex Roma: rimanere al Milan o cercare nuovi orizzonti nel 2022. Ma nel frattempo, il club rossonero sta cercando di tutelarsi osservando profili interessanti che potrebbero prendere il posto di Alessio in caso d’addio. L’ultimo nome ci arriva da Rudy Galetti, giornalista di Sportitalia.

Leggi anche:

Denayer al Milan: Maldini e Massara fanno sul serio

Il giornalista sportivo Rudy Galetti ha fatto sapere che il Milan ha iniziato dei concreti sondaggi per il difensore centrale del Lione, Jason Denayer. Belga, classe 1995, Denayer ha anche lui un contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe rappresentare un gran colpo a parametro zero per i rossoneri.

Il difensore belga ha mostrato ottime doti in questi anni a Lione. Cresciuto nel vivaio del Manchester City ha passato gli anni della maturazione in prestito tra Galatasaray, Celtic e Sunderland, per poi approdare definitivamente al Lione nel 2018. Si è imposto come un titolarissimo nella squadra francese conquistando la fiducia del club e della tifoseria. In questa stagione di Ligue 1 conta 7 presenze e una rete realizzata.

Insomma, parliamo di un buon profilo difensivo che potrebbe alternarsi al meglio con Kjaer Tomori. Denayer è alto 1,84 cm ed è un destro di piede. Si attendono sviluppi dall’interesse che il Milan nutre per lui.

Di seguito il post di Rudy Galetti che informa della notizia di mercato: