Colpo dalla Serie A, anche il Milan in corsa

Il Milan e altre squadre sono interessate al giovane talento, ma il suo club non vuole cederlo: la tattica per provare a trattenerlo

Continua a muoversi sul mercato il Milan, per cercare di regalare a Pioli sia giocatori già con esperienza per la sessione invernale che si aprirà a gennaio, sia giovani talenti per il futuro. Negli ultimi giorni si sta parlando molto di Lorenzo Lucca, bomber del Pisa di soli ventuno anni.

Maldini e Massara sono molto attenti all’attaccante 2000 già nel giro della Nazionale, ma non è l’unico nome presente sul taccuino della dirigenza rossonera. Per quanto riguarda invece l’acquisto di esperienza invece, notizia di oggi è il nuovo interessamento verso Andrea Belotti del Torino.

Mattias Svanberg, centrocampista offensivo in forza al Bologna, è uno dei nomi che il duo dirigenziale rossonero sta seguendo molto da vicino. Dotato di un buon piede e di un’ottima intelligenza tattica, Svanberg può agire benissimo sia da mezzala che da trequartista dietro la punta. Per Mihajlovic si tratta di un giocatore molto importante e su di lui non ci sono solo i rossoneri: diverse le società che hanno chiesto informazioni sul calciatore.

Ma il Bologna a quanto pare, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non ha alcuna intenzione di lasciare andare il suo gioiellino. Ecco, infatti, che la società romagnola è intenzionata ad offrire a Svanberg addirittura un rinnovo di contratto fino al 2024 (va in scadenza nel 2023) con ingaggio che si alzerebbe ad 1 milione di euro a stagione.

In questo modo le società interessate dovrebbero alzare di non poco la cifra da sborsare per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Resta ora da capire se Svanberg accetterà l’offerta del suo attuale club oppure si imporrà per andare a giocare in una squadra più importante, come il Milan, per provare a fare il definitivo salto di qualità.