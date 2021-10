Nazionali, i centrocampisti rossoneri protagonisti oggi

Anche oggi protagoniste le Nazionali con i match di qualficazione al Mondiale e non solo. Sono tre i rossoneri impegnati con le rispettive selezioni.

Ieri è stata la serata di Theo Hernandez. Il terzino del Milan ha realizzato il gol decisivo nel 3-2 finale della sua Francia sul Belgio di Alexis Saelemakers (solo panchina per lui), portando i transalpini alla finale di Nations League, in programma domani contro la Spagna allo stadio San Siro. Theo ha giocato tutti e 90 i minuti, mentre Mike Maignan ha assistito dalla panchina alla vittoria dei suoi compagni. Nella giornata di oggi sono ancora protagoniste le Nazionali, con altri ‘milanisti’ in campo.

Sono tre i giocatori che saranno impegnati oggi con le rispettive selezioni e sono i tre centrocampisti più rappresentativi del Milan. Alle 15:00 scenderà in campo Franck Kessie con la sua Costa d’Avorio. Gli Elefanti, primi nel gruppo D a 4 punti, sono impegnati a Johannesburg contro il Malawi per la terza partita dei gironi di qualificazione ai Mondiali in Qatar. Sempre in Africa, stasera scende in campo alle 21 anche Ismael Bennacer. La sua Algeria ospita il Niger e cerca il successo per arrivare a quota 7 punti nel gruppo A.

Nazionali, in campo anche Tonali

Alle 17:30 è invece il turno di un azzurrino, ovvero Sandro Tonali. Il classe 2000, grande protagonista in rossonero in questa prima parte di stagione, affronterà la Bosnia a Zenica con l’Italia Under 21 per le qualificazioni a Euro 2023. Dopo le prime due vittorie con Lussemburgo (3-0) e Montenegro (1-0), la squadra di Nicolato vuole rimanere a punteggio pieno.