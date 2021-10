Nazionali, oggi in campo 4 rossoneri: Theo Hernandez sfida Saelemaekers

Ben quattro rossoneri quest’oggi impegnati con le rispettive Nazionali: c’è anche Daniel Maldini, che scende in campo con l’Under 20

Ancora in campo le Nazionali, ancora in campo diversi giocatori del Milan. Si scende sul terreno di gioco per la seconda semifinale del torneo Nations League. La prima finalista è la Spagna di Luis Enrique, che ieri sera ha battuto l’Italia interrompendo la striscia di risultati positivi che durava da 2 anni.

Spezzone di partita per Davide Calabria, entrato al 70′ nel ruolo di mezz’ala. Buona prestazione la sua, come riportato anche da diversi quotidiani. “Buona corsa e tanto impegno” si legge su Tuttosport: positiva dunque la sua partita. Fischi invece per Donnarumma, prevedibili ma comunque non accettati dagli addetti ai lavori.

Oggi c’è Francia-Belgio: Theo contro Saelemaekers

In serata scenderanno in campo le formazioni di Francia e Belgio, nella gara valevole per la semifinale di Nations League. La vincente affronterà in finale la Spagna. Si gioca in Italia, esattamente all’Allianz Stadium di Torino. Si tratta di una sorta di derby, tra due Nazioni vicine geograficamente e che parlano la stessa lingua.

Sono quattro i rossoneri che scenderanno in campo, o che quantomeno sono stati convocati dalle squadre impegnate oggi. Per quanto riguarda proprio Francia-Belgio, tra i milanisti ci sono Maignan, Theo Hernandez e Saelemaekers. Il portiere francese non dovrebbe partire titolare, con Deschamps che punta molto su Hugo Lloris.

Dubbio Theo Hernandez, che si gioca probabilmente il posto col fratello Lucas. Qualche giorno fa il ct de Les Blues ha dichiarato in conferenza di aver inserito Theo tra i centrocampisti perché lo reputa “a metà tra un difensore e un attaccante”. Possibile partenza dall’inizio per Saelemaekers, che nelle ultime gare col Belgio ha fatto davvero bene trovando anche il primo gol con i Diavoli Rossi. In campo anche Daniel Maldini, impegnato con l’Under 20 italiana nel torneo 8 Nazioni: sfiderà l’Inghilterra a Chesterfield.