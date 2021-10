San Siro non perdona: Donnarumma bombardato di fischi – VIDEO

Il portiere ex Milan beccato dal pubblico del Giuseppe Meazza: situazione surreale durante Italia-Spagna, ma c’era da aspettarselo

Sono davvero assordanti i fischi rivolti verso Gianluigi Donnarumma ad ogni suo tocco di palla. I tifosi milanisti glieli avevano promessi e sono stati di parola: il suo ritorno a San Siro non sarebbe stato per nulla gradito e cosi è stato. Situazione non facile per lui e che, secondo i telecronisti Rai, lo sta distraendo durante la gara.

Ogni volta che viene inquadrato dal maxischermo o che riceve il pallone, Donnarumma viene riempito di fischi dal pubblico del Meazza. Gigio non si è comportato benissimo, diciamo così, con i tifosi e la società del Milan che lo hanno portato nell’olimpo dei grandi portieri e lui ha ringraziato andando via a parametro zero.

Donnarumma fischiato, rischia la papera!

Nel corso del primo tempo di Italia-Spagna, e sul risultato di 0-1 in favore delle Furie Rosse, Donnarumma ha rischiato grosso su un tiro all’apparenza innocuo da parte di un giocatore spagnolo. Il portiere del Paris Saint-Germain aveva intenzione di bloccare la sfera, che però gli è clamorosamente sfuggita dalle mani ed è finita sul palo.

Decisivo l’intervento di Bonucci che ha evitato un gol sicuro da parte della Spagna. “Il giocatore è condizionato dai fischi di San Siro” hanno detto i telecronisti Rai. Difficilmente credibile però questa teoria, dato che Donnarumma spesso ha detto di ritenersi un ragazzo maturo e sicuramente aveva messo in preventivo un’accoglienza non tutta rose e fiori da parte di San Siro al suo ritorno a Milano.