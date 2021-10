Nations League, fase finale: qualificate, regolamento e date dei match

L’Italia ospita la final four della seconda edizione di Nations League. Il regolamento della competizione e le date di semifinali e finali

L’Italia torna ad ospitare un’importante competizione internazionale dopo il recente Europeo con la Final Four di Nations League che decreterà la vincitrice della seconda edizione del torneo. Nella prima, disputata tra 2018 e 2019, ad imporsi è stato il Portogallo di Cristiano Ronaldo, all’epoca campione d’Europa in carica. Decisiva la vittoria in finale ad Oporto contro l’Olanda.

Le squadre qualificate

A contendersi la Nations League 2021 saranno l’Italia, la Spagna, la Francia e il Belgio. Le quattro nazionali hanno ottenuto la qualificazione alla Final Four di Nations League, vincendo i rispettivi gironi della Lega A. L’Italia ha prevalso su Polonia, Olanda e Bosnia. La Francia ha vinto il gruppo con Portogallo, Svezia e Croazia, il Belgio quello con Inghilterra, Danimarca e Islanda mentre la Spagna ha superato Germania, Ucraina e Svizzera.

Italia, Francia e Spagna, con l’eventuale vittoria della Nations League possono completare il proprio palmares che comprende già Europei e Mondiali. Francia e Italia possono bissare rispettivamente il Mondiale e l’Europeo vinti nel 2018 e la scorsa estate mentre la Spagna può completare una decade trionfale che l’ha vista imporsi nel Mondiali 2010 e nell’Europeo 2012. Per il Belgio della generazione d’oro, invece, un’ulteriore opportunità di vincere il primo storico trofeo internazionale.

Nations League, regolamento e calendario della Final Four

Il sorteggio ha decretato gli accoppiamenti delle due semifinali della Final Four di Nations League ovvero Italia-Spagna e Francia-Belgio. Le due sfide si disputeranno rispettivamente a Milano mercoledì 6 ottobre e all’Allianz Stadium di Torino giovedì 7, entrambe alle 20.45. In caso di parità al 90′ si disputeranno supplementari ed eventuali calci di rigore.

Le due vincitrici si affronteranno nella finale per il titolo prevista domenica 10 ottobre a Milano alle 20.45. Le sconfitte in semifinale, invece, giocheranno la finale di consolazione per il terzo posto, sempre domenica 10 ottobre, a Torino alle ore 15.

I calciatori del Milan convocati

Sono quattro i calciatori del Milan presenti tra i convocati delle nazionali qualificate alla fase finale della Nations League. Sandro Tonali e Davide Calabria sono entrati tra le scelte del c.t. azzurro Mancini dopo le defezioni di Toloi e Pessina. Seconda convocazione con la Francia per Theo Hernandez mentre Alexis Saelemaekers fa parte del roster del Belgio.