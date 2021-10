Donnarumma, Raiola punta il dito contro il Milan: arriva la risposta

Le parole di Mino Raiola stanno facendo il giro del mondo. Inevitabilmente il noto agente è diventato argomento di discussione sui social. Sono così arrivate tante risposte all’italo-olandese

L’intervista di Mino Raiola in difesa di Gianluigi Donnarumma non è chiaramente passata inosservata. L’agente italo-olandese ha puntato il dito anche contro il Milan per non aver preso le difese del calciatore, fischiato durante Italia-Spagna e insultato con uno striscione. Dichiarazioni ritenute poco comprensibili dal mondo rossonero ma anche dagli addetti ai lavori. La risposta da parte del Milan, chiamato in causa da Raiola, non è arrivata ma i messaggi social rivolti al noto agente sono davvero parecchi.

Raiola, la risposta dei social

Raiola è subito balzato in tendenza ed è difficile trovare qualcuno che sposi il suo pensiero. Interessante il pensiero di Giuseppe Pastore, che con una sottile ironia, sottolinea come il comportamento del noto agente stia contribuendo ‘in maniera sensazionale’ a migliora l’immagine di Paolo Maldini.

Anche Fabrizio Biasin, non certo uno che ama i colori rossoneri, mette nel mirino Raiola: “Gigio, una gogna. Ed è colpa mia”, sarebbe stato perfetto, scrive il giornalista di fede interista. Appare evidente dunque di chi siano le colpe per questo momento del portiere del Psg.

Il mondo dei social, soprattutto, si chiede perché il Milan sarebbe dovuto intervenire visto che Donnarumma non è più un tesserato dei rossoneri. C’è chi chiede che lo faccia adesso e chi promette altri fischi, ancora più convincenti, per rispondere a dichiarazioni, fuori luogo.

Ecco alcuni interventi su Twitter:

Da uomo intelligente, #Raiola deve aver intuito che il futuro a medio termine dei procuratori potrebbe essere complicato e ha già iniziato a diversificare il proprio ruolo nel calcio: per esempio, il lavoro che sta facendo da mesi per l'immagine di Paolo Maldini è sensazionale. — Giuseppe Pastore (@gippu1) October 8, 2021

“Gigio, una gogna. Ed è colpa mia” sarebbe stato perfetto.#Raiola #Donnarumma — Fabrizio Biasin (@FBiasin) October 8, 2021

Dirò la mia cercando di rimanere lucido, senza scrivere insulti, anche se, permettetemi di dire che è molto difficile farlo difronte alle parole di #Raiola sul #Milan (!) e #Donnarumma.

Innanzitutto mi sembra chiaro che al caro procuratore bruci l'acquisto di #Maignan. 1) — LosM (@MaldiniLos) October 8, 2021

#Raiola"Prova a chiedere a chiunque, se padre, cosa avrebbe consigliato al proprio figlio: restare al Milan o andare al Paris Saint Germain?”

Tutti i padri: "al #Milan certamente"#Donnarumma #fischi — Fabio (@redneroo) October 8, 2021

Pare evidente che #Donnarumma sia una proprietà privata di Raiola… se fosse proprietà PSG non avrebbe senso una difesa cosi aggressiva da parte di un procuratore… poi se voi trovate normale che un giocatore sia di proprietà di un procuratore va bene tutto eh #Raiola #Milan — Pierangelo Orizio (@pierangelo1982) October 8, 2021