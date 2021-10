Francia, rimonta folle col Belgio: decide un gol di Theo Hernandez | VIDEO

Arriva il primo gol in Nazionale per Theo Hernandez! Il terzino del Milan ha regalato la vittoria alla sua Francia sul finale di gara contro il Belgio

Magico l’inizio del cammino di Theo Hernandez in Nazionale! Il terzino rossonero è stato gran protagonista questa sera, durante la semifinale di Nations League tra Francia e Belgio. Theo ha giocato l’intera gara, affiancando in difesa il fratello Lucas Hernandez. Le due squadre in campo si sono contese ardentemente la vittoria. Il primo tempo si è chiuso con il doppio vantaggio dei Red Devils belgi (2-0), ma nel secondo tempo i francesi di Deschamps hanno dato grande prova di coraggio e volontà.

Prima il gol di Benzema ad accorciare le distanze; poi il pareggio per mano di Kilyan Mbappè su calcio di rigore. E infine, al 92’, a soli due minuti dallo scadere del recupero, Theo Hernandez ha piazzato un magico sinistro da limite dell’area regalando la vittoria alla sua Francia. Adesso, i galletti sono pronti a sfidare in finale la Spagna di Luis Enrique (vittoriosa ieri contro l’Italia di Mancini), e grande merito va al terzino rossonero, Theo Hernandez.

Anche con la maglia delle Nazionale, l’ex Real Madrid ha dato prova di grande forza dimostrando la sua classe infinita. E Theo, è soltanto all’inizio! Può raggiungere meravigliosi traguardi con la maglia del Milan e della sua Nazionale. La buona prova di stasera è ancora un campanello d’allarme per Maldini e Massara…Il rinnovo è d’obbligo per blindare il potenziale terzino più forte al mondo!