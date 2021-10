Daniel Maldini, momento d’oro: gol anche con l’Italia Under 20

Daniel Maldini segna anche in Nazionale. È suo l’1-0 in favore dell’Italia contro l’Inghilterra nel Torneo 8 Nazioni Under 20

Dopo il bel gol di testa al debutto da titolare in Serie A con la maglia del Milan, Daniel Maldini torna a segnare in Nazionale. Il figlio di Paolo ha messo a segno l’1-0 in favore dell’Italia, durante il primo tempo del match contro l’Inghilterra. La rete di Daniel è arrivata al 34’ e ha regalato il vantaggio agli azzurrini. Peccato che a quattro minuti dallo scadere del primo tempo, gli inglesi hanno rimediato con Bate che ha siglato il pareggio.

La prima frazione di gara è stata davvero molto combattuta tra le due compagini, che si giocano un posto da vittoriose nel Torneo 8 Nazioni Under 20. Ma con il bel gol, Daniel Maldini ha dimostrato ancora una volta di essere in una fase cruciale della sua crescita. La maturazione è vicina, e si sa, la classe e il talento non gli mancano. La dinastia Maldini è pronta a tornare a raccogliere frutti!