MIL, la nuova rivista rossonera gratuita: Abbiati racconta le emozioni Champions

Tra i tanti ex rossoneri che nei giorni scorsi hanno seguito Milan–Atlético Madrid ce n’è uno che lo ha fatto con particolare emozione. Si tratta di Christian Abbiati, l’estremo difensore con più presenze (380) nella storia del Milan che ha vestito pure (per 30 volte) la maglia dei “colchoneros”.

C’è da scommettere, comunque, che il portierone di Abbiategrasso abbia fatto il tifo per il Diavolo, dato che il Milan è la sua «seconda famiglia». Lo ha dichiarato in un’intervista esclusiva rilasciata al magazine “MIL”, in cui Abbiati ha svelato diversi aneddoti e ripercorso la splendida cavalcata nella Champions del 2003, conclusasi a Manchester con il trionfo sulla Juve.

«Non scorderò mai più lo sguardo di Sheva prima del rigore decisivo…», ha sottolineato Abbiati. Un’immagine indimenticabile per tutti i milanisti che, nonostante la sconfitta decisamente amara, hanno potuto ammirare una squadra capace di essere protagonista anche nell’Europa che conta.

L’intervista completa è disponibile GRATUITAMENTE al seguente link: https://laltrafacciadelmilan.com/mil