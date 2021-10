L’agente: “Nessuno si ricorda di Donnarumma. Maignan il più forte”

Silvano Martina, agente di Gianluigi Donnarumma, non ha dubbi: è Mike Maignan il miglior portiere della Serie A. Donnarumma è ormai il passato. Ecco le sue dichiarazioni

Gianluigi Donnarumma è oggetto di discussioni in questi giorni. Il suo ritorno a Milano, con i fischi dei tifosi, durante il match di Nations League, tra Italia e Spagna, stanno facendo parlare tanto gli addetti ai lavori e non. Ieri a Torino sono arrivati gli applausi per l’estremo difensore azzurro ma allo stesso tempo gli errori, con un gol preso in mezzo alle gambe.

Donnarumma fa dunque discutere ma al Milan è ormai il passato. Il presente e il futuro portano il nome di Mike Maignan. L’estremo difensore francese ha già conquistato tutti, con la sua personalità, con l’abilità di giocare con i piedi ma anche con tante ed importanti parate.

Martina vota Maignan

I numeri dicono che Maignan è uno dei migliori portieri del panorama europeo. Silvano Martina, storico agente di Gianluigi Buffon, che di portieri, chiaramente, se ne intende, non ha alcun dubbio: “A Milano si sono già dimenticati di Donnarumma – ammette ai microfoni de ‘Il Messaggero’ – Maignan è il più forte della Serie A. Mike è esperto e sta avendo un ottimo rendimento. Ripeto: nessuno si ricorda di Donnarumma. Tra l’altro, tutti i portieri giovani di adesso sono forti a livello di testa. Rispetto a quelli della nostra epoca sono decisamente più maturi. I fischi di San Siro per Donnarumma? Non gli avranno fatto piacere, ma in qualche modo è riuscito a gestirli”.

Nel frattempo in Francia, Donnarumma non le sta giocando tutte – “Al Psg fa panchina come la faceva Buffon – prosegue Martina – ma all’epoca Gigi aveva 41 anni. Quest’anno Donnarumma si alternerà con Navas. Il futuro, in ogni caso, sarà di Gigio”.