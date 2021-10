Derby Milan-Inter con San Siro al 100%: l’annuncio di Costa

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha parlato della possibilità che il derby Milan-Inter a novembre di disputi con San Siro pieno.

I club di Serie A sono in attesa di avere l’ok dal Governo per l’aumento definitivo della capienza degli stadi per le partite. Il 50% stava stretto a tutti ormai e il via libera per passare al 75% è uno sforzo certamente apprezzato, ma che non tutti ritengono sufficiente.

L’obiettivo è quello di passare al 100% al più presto. Avviene già in altri campionati esteri e le squadre italiane auspicano che arrivi il via libera entro le due settimane indicate come tempistica per la decisione dalla sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali. Il Governo si deve confrontare con il Comitato Tecnico-Scientifico prima di emettere il proprio verdetto ufficiale.

Intanto arrivano le parole di Andrea Costa, sottosegretario dalla salute, che a Radio Sportiva ha fatto un annuncio importante: «Stati aperti al 100%? Spero possa accadere già il prossimo mese. San Siro pieno per il derby del 7 novembre? Credo sia un obiettivo raggiungibile».

Il 7 novembre allo stadio Giuseppe Meazza ci sarà Milan-Inter, uno dei big match più sentiti della Serie A. Costa è possibilista sul fatto di vedere gli spalti completamente pieni. Un ritorno quasi completo alla normalità negli impianti sportivi è ipotizzabile per il mese prossimo.