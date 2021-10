ML – Maignan, problema al polso sinistro: domani l’intervento di artroscopia

Problema alla mano per il portiere del Milan Maignan. Altro infortunio che cade improvvisamente su Milanello.

Piove sul bagnato in casa Milan. Già nelle ultime settimane si sono registrati numerosi infortuni e problemi muscolari nella rosa di mister Stefano Pioli. E poco fa è arrivata notizia di un altro problema delicato occorso ad un titolare rossonero.

Il portiere Mike Maignan, di rientro dalle gare di Nations League con la sua Francia, è costretto a fermarsi. Problema piuttosto consistente al polso sinistro per l’ex numero uno del Lille. Probabilmente un dolore che persiste fin dal match di Liverpool in Champions League.

In quel caso Maignan aveva inizialmente chiesto la sostituzione, per poi restare stoicamente tra i pali e giocare anche le successive gare. Ma evidentemente il dolore all’articolazione mancina ha avuto la meglio: come riferito dal Milan, il francese sarà costretto ad operarsi.

Questo il comunicato emesso dal club: “Il persistere di una sintomatologia dolorosa al polso sinistro di Mike Maignan impone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita domani dal Professor Loris Pegoli”. Da valutare i tempi di recupero di Maignan.