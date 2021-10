Calciomercato, il Barcellona valuta tre giocatori: c’è il nome di un rossonero

Interesse dei blaugrana verso un calciatore del Milan che potrebbe partire a parametro zero: a riportarlo è un quotidiano spagnolo

Il Barcellona continua la sua campagna acquisti cercando di spendere il meno possibile per risanare i tanti debiti della società. Sulla lista del club sembra esserci anche un rossonero.

Tre sono i nomi riportati dal portale spagnolo fichajes.net, che spiega come l’obiettivo del Barça sia quello di assicurarsi le prestazioni di alcuni giocatori a parametro zero, così come successo già in estate con gli arrivi gratis di Garcia, Depay e Sergio Aguero.

L’idea del Barcellona: un rossonero sulla lista blaugrana

Il Barcellona sembra voler fare sul serio per Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan sta trovando poco spazio nella squadra di Pioli e potrebbe presto cambiare aria, considerando anche che il suo contratto con i rossoneri scade il prossimo giugno.

Per questo motivo il Barcellona potrebbe già accordarsi con Romagnoli a gennaio. Sulla lista degli spagnoli è presente il nome di Alessio, assieme a quelli di Azpilicueta e Christensen entrambi in forza attualmente al Chelsea. Tutti e tre i calciatori hanno il contratto in scadenza a fine stagione per cui il Barça potrebbe presto affondare il colpo. La storia tra Romagnoli ed il Milan sembra essere ormai arrivata al capolinea, per questo diventa sempre più probabile un suo addio al termine dell’annata calcistica.