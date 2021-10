Maignan: “La mia ala sinistra è stata colpita, il ritorno in aria sarà spaventoso”

Mike Maignan lancia un messaggio sui social dopo l’intervento al polso. Il portiere rossonero è sicuro di tornare più forte

Frustrante la notizia dell’infortunio di Mike Maignan. Il portiere del Milan si è oggi sottoposto ad un intervento in artroscopia al polso sinistro e dovrà stare fuori dai giochi per circa due mesi. Oltre al semplice infortunio, Magic Mike ha riportato una lesione alla parte interessata. Tanta delusione per i rossoneri, che dovranno fare a meno di una colonna portante della squadra.

Il Milan si è subito tutelato con l’acquisizione dello svincolato Antonio Mirante. Una mossa lecita e finalizzata a rimpolpare d’esperienza il reparto dei portieri. Ma è chiaro che il club, i compagni e la grande tifoseria non vedono l’ora di poter rivedere Mike Maignan tra i pali. Il francese è diventato in pochissimo tempo una sicurezza e non averlo a disposizione per così tanto tempo arreca tanta delusione.

Lo stesso Maignan, però, si è detto fiducioso sul suo ritorno in campo. Il portiere ha pubblicato un bel post sui social da pochi minuti, dove annuncia a tutti tifosi di tornare più forte di prima. Ne è sicuro Magic Mike, che in allegato alla didascalia ha postato un’immagine strepitosa che che lo ritrae con la maglia del Milan come un guerriero tra le macerie. Accanto, un’aquila, il rapace nel quale si rivede.

“La mia ala sinistra è stata colpita, il ritorno in aria sarà spaventoso. Grazie a tutti per i vostri messaggi e il vostro sostegno, insieme siamo più forti”, queste le parole riportate dal francese su Twitter.

Di seguito il post social Maignan: