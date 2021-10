Sky – Milan, scelto il titolare fra Mirante e Tatarusanu

Antonio Mirante è un nuovo giocatore del Milan. L’ex Roma andrà rimpolpare il reparto dei portieri, ma chi sarà il vero titolare tra i pali? Sky Sport fornisce news sulla questione.

Ora è ufficiale, Antonio Mirante si è legato al Milan da qui sino a fine stagione, almeno per il momento. Il portiere ex Roma è stato ingaggiato per sopperire nell’immediato alla frustrante assenza di Mike Maignan. Come ormai risaputo, il francese starà fuori circa due mesi dopo l’operazione al polso effettuata oggi. Ma chi sarà adesso il titolare tra i pali? Mirante o Tatarusanu?

Manuele Baiocchini, inviato di Sky Sport, ha parlato ai microfoni dell’emittente subito dopo la notizia dell’ufficialità dell’acquisto di Antonio Mirante. Il giornalista sportivo ha voluto sottolineare che le gerarchie tra i pali non subiranno modifiche. Sarà quindi Tatarusanu la prima scelta in porta di Stefano Pioli. Il rumeno è stato definito come secondo nelle gerarchie e adesso erediterà il posto da Mike Maignan. Per Mirante, partenza dalla panchina quindi. Chiaramente, se Tatarusanu dovesse dimostrarsi non all’altezza subentrerebbe l’ex Roma.

Queste le dichiarazioni di Baiocchini a Sky Sport sulla questione:

“Tatarusanu sarà il primo portiere del Milan, su questo possiamo dare conferma. E’ anche una questione di correttezza visto che il rumeno era il secondo di Mike Maignan. Poi è chiaro che le gerarchie possono cambiare nel tempo: se Tatarusanu non dovesse fare bene Mirante sarebbe pronto a giocarsi le sue carte. Il Milan ha preso Mirante proprio perchè è un portiere di grande esperienza”.