ML – Milan, terminata la prima parte di visite per Mirante – VIDEO

Antonio Mirante è appena arrivato alla clinica Columbus per le visite mediche di rito con il club rossonero.

Tutto confermato: il Milan ha già trovato un nuovo portiere per sopperire, anche solo parzialmente, allo stop prolungato del titolare Mike Maignan. Il francese oggi si opera al polso e potrebbe restare ai box per alcuni mesi.

Il nuovo innesto è Antonio Mirante, portiere di grande esperienza ma attualmente svincolato. Il classe ’83, di origini campane, è stato contattato ieri in fretta e furia dai dirigenti del Milan. L’accordo per il suo ingaggio è stato trovato in pochissimi minuti.

Mirante sarà prestissimo un nuovo calciatore del Milan. Stamattina il portiere è giunto in città per le visite mediche di rito presso la clinica Columbus, nella moderna zona City Life della città meneghina.

La prima giornata rossonera di Mirante

Intorno alle ore 8:20 di questa mattina Mirante è giunto presso la clinica per i suddetti controlli medici. Il portiere, ex Roma e Bologna, è stato accompagnato da un’auto di ordinanza e ha da poco iniziato l’iter medico e burocratico che anticipa le firme.

Aggiornamento ore 9:50 – Terminata ora la prima fase di visite per Mirante, che ha lasciato la clinica Columbus. Il portiere dovrebbe recarsi ora alla ‘Madonnina’ per ultimare i controlli di rito.

#Mirante ha concluso il primo controllo alla clinica Columbus, ora è diretto alla Madonnina per completare le visite mediche pic.twitter.com/LckQbrq7Mi — MilanLive.it (@MilanLiveIT) October 13, 2021

La prima giornata rossonera di Mirante continuerà nelle ore successive con le conseguenti firme ufficiali sul contratto. L’accordo con il Milan dovrebbe essere annuale, con eventuale opzione per la stagione seguente.