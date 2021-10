Maignan, intervento riuscito: stangata sui tempi di recupero, quali partite salta

Perfettamente riuscito l’intervento in artroscopia per il portiere francese del Milan, ma i tempi di recupero potrebbero allungarsi

Mike Maignan si è operato questo pomeriggio al polso e l’intervento è perfettamente riuscito. I tempi di recupero però sembrano potersi allungare notevolmente e questo complicherebbe e non poco i piani del Milan.

Mike era stata una delle sorprese più piacevoli di quest’anno e lo stop proprio non ci voleva. Il Milan si è tutelato andando ad acquistare dal mercato degli svincolati Antonio Mirante, che andrà dunque ad alternarsi a Tatarusanu nel periodi di assenza di Maignan. L’estremo difensore ex Roma ha da poco terminato le visite mediche ed apportato la sua firma sul contratto che lo lega ai rossoneri fino al termine della stagione con opzione per il riscatto.

#Maignan: intervento in artroscopia al polso sinistro perfettamente riuscito ma i tempi di recupero saranno lunghi. Il portiere del @acmilan rischia di stare fuori almeno 2 mesi. Salterebbe 14 partite tra coppe e campionato. #Milan @SkySport @mmseize pic.twitter.com/AYeLz3ab8H — Manuele Baiocchini (@ManuBaio) October 13, 2021

La nota ufficiale del club

Il comunicato ufficiale del Milan: “AC Milan comunica che nella giornata odierna, Mike Maignan si è sottoposto ad un esame artroscopico che ha evidenziato la lesione di un legamento del polso sinistro che è stata riparata. È stata inoltre posizionata una vite percutanea nello scafoide per una sofferenza vascolare.

L’intervento, eseguito nella clinica La Madonnina, dal Dottor Loris Pegoli alla presenza del Responsabile sanitario del Milan Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. Seguirà una immobilizzazione di sei settimane e successivamente si procederà con il protocollo riabilitativo. Il rientro di Maignan in campo è previsto tra 10 settimane”.

Maignan out più di 2 mesi: le partite che potrebbe saltare

Si pensava ad uno stop di poche settimane, ed invece il Milan sarà costretto a fare a meno del suo portiere titolare per poco più di due mesi. Ecco che allora Maignan potrebbe tornare direttamente a gennaio, dopo la sosta per le festività natalizie, saltando addirittura 16 gare. Ecco quali: