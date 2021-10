Clamoroso dall’Inghilterra: Milan in pole per la stella dello United!

Clamorosa indiscrezione giunta direttamente dai media inglesi: il Milan sarebbe pronto a far firmare il talento dello United a parametro zero

Ha dell’incredibile quanto giunto nelle ultime ore direttamente dall’Inghilterra. Secondo il tabloid inglese, la dirigenza rossonera sarebbe in vantaggio per l’acquisto a zero del top player.

Il Milan punta forte il centrocampista offensivo del Manchester United, che non sembra aver intenzione di prolungare il suo contratto in scadenza nel giugno del 2022 con i Red Devils. Stefano Pioli sarebbe davvero soddisfatto di questa operazione, Maldini e Massara sembrano tentati dall’operazione.

Leggi anche:

Milan davanti a tutti per l’acquisto dell’esterno

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Dailymail, il Milan sarebbe intenzionato ad assicurarsi a parametro zero dal prossimo giugno le prestazioni di Jessie Lingard, estroso centrocampista offensivo in forza attualmente al Manchester United.

Il giocatore vuole ritrovare la fiducia della Nazionale inglese di Southgate ma non sta più trovando spazio dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo e Jadon Sancho. Vorrebbe cambiare aria, considerando anche che è tornato a Manchester dopo la parentesi lo scorso anno al West Ham. Per questo la decisione di non rinnovare il suo contratto con la squadra di Solskjaer alla sua scadenza.

Il rapporto tra Lingard e lo United, infatti, termina il prossimo giugno. Per questo motivo a partire da gennaio il giocatore è libero di firmare un preaccordo con qualsiasi club. Milan in vantaggio su tutte al momento, insieme al Barcellona. Pioli accoglierebbe con piacere il giocatore, e lo stesso Lingard sembra gradire la destinazione Milano.