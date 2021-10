“In coppia con Ibra”, l’agente dell’argentino si candida

Parla Fernando Hidalgo. L’agente ha risposto alle domande sul futuro del suo assistito, Julian Alvarez, che piace al Milan ma anche all’Inter. Ecco le sue dichiarazioni

Julian Alvarez è certamente uno degli astri nascenti del calcio argentino. Il classe 2000, capace di giocare in diversi ruoli dell’attacco, è già nel giro della Nazionale maggiore grazie alle sue prestazioni con la maglia del River Plate.

Il giocatore, che vedrà scadere il proprio contratto il 31 dicembre 2022, ha già gli occhi di mezza Europa addosso. Alvarez è stato accostato al Milan ma in Italia piace anche all’Inter.

L’agente, Fernando Hidalgo, intervistato da ‘FcInterNews’, ha fatto capire che il suo assistito è già pronto a spiccare il volo verso l’Europa: “Alvarez ha già alle spalle due anni in prima divisone col River Plate, che è un club grande, dove si vive la pressione. Per questo Julian è già al livello per militare in qualsiasi squadra top in Europa. Inter e Milan sono interessate? Non lo so, nessuna delle due mi ha chiamato”.

Caratteristiche di Julian Alvarez – “Ha un ottimo possesso palla, è tecnico, dai buoni piedi. Può giocare da prima o da seconda punta, ma anche fuori dall’area. È un giocatore molto completo, uno che davvero ogni giorno avanza, cerca di migliorare, a cui piace imparare. Non è al top del suo livello, svilupperà ancora nuove cose”.

In coppia con Lautaro? “Non faccio pubblicità all’Inter, lui starebbe bene con Ibrahimovic, con Lautaro o con qualche campione in Inghilterra. L’importante è che arrivi un club serio”