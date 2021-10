Brahim Diaz positivo al Covid-19: il comunicato ufficiale

E’ arrivata la notizia che si temeva: Brahim Diaz è risultato positivo al Covid. Il comunicato ufficiale della società.

In conferenza stampa Stefano Pioli aveva parlato di indisposizione. A seguito del tampone è stata accertata la positività del calciatore spagnolo.

Dopo Theo Hernandez è la volta di Brahim Diaz. Il Milan continua a perdere pezzi, proprio ora che il calendario mette di fronte il Diavolo a numerosi impegni importanti. Il trequartista non si era allenato in mattinata e da pochi minuti è arrivato il comunicato della società rossonera: “AC Milan comunica che Brahim Diaz è risultato positivo ad un tampone effettuato oggi. Il calciatore sta bene ed è in isolamento a domicilio. Tutto il gruppo squadra è stato testato con esito negativo. Seguirà un monitoraggio stretto con tamponi secondo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie competenti, che sono state subito informate”.

Come espresso nel comunicato, apparentemente la situazione per gli altri componenti della rosa sembra essere tranquilla. E’ stata pertanto scongiurata l’ipotesi di un focolaio. Si tratta dell’unica notizia positiva per la squadra rossonera, che perde un altro elemento fondamentale in vista dei prossimi match. Ovviamente lo spagnolo non sarà a disposizione di Stefano Pioli per la sfida di domani sera contro il Verona. Toccherà con ogni probabilità a Daniel Maldini prendere il suo posto sulla trequarti.