Milan, bomba dal Portogallo: ritorno di fiamma per il bomber!

Il Milan molto probabilmente investirà in maniera importante la prossima estate per l’acquisto di un nuovo bomber

Il Milan continua a seguire Roman Yaremchuk. L’attaccante, protagonista di un ottimo Europeo, con la maglia dell’Ucraina, guidata da Shevchenko, sarebbe tornato ad essere un obiettivo dei rossoneri.

Oggi Yaremchuk gioca con la maglia del Benfica, squadra con la quale ha disputato 11 partite, tra campionato e Champions League, andando a segno ben quattro volte. Sono anche quattro gli assist realizzati.

Il calciatore, che compirà 26 anni il prossimo 27 novembre, piace alla dirigenza rossonera, anche per la capacità di giocare per la squadra. A rilanciare l’interesse del Milan per Yaremchuk è ‘CalciomercatoNews.com’, che sottolinea come l’affare potrebbe andare in porto per 25 milioni di euro. Una cifra non certo elevatissima, che i rossoneri potrebbero decidere di investire.

L’acquisto di un attaccante sembra davvero certo anche perché ad oggi né Pellegri né Ibrahimovic offrono garanzie per il futuro. Da qui al termine della stagione le cose potrannno cambiare ma la situazione va chiaramente monitorata con attenzione.

Sono diversi i profili che il Milan segue con interesse. Lucca, centravanti del Pisa e della Nazionale Under 21, è sicuramente un nome caldo ma non si può escludere che il Diavolo decida di provarci per Andrea Belotti, in scadenza di contratto col Torino, o Dusan Vlahovic, che la Fiorentina saluterà a breve. Senza dimenticare che a giugno il Milan potrebbe decidere di riabbracciare Lorenzo Colombo.