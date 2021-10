Milan-Verona, i convocati di Pioli: Ibra c’è! Sette gli assenti

Il Milan ha ufficializzato la lista convocati di Pioli per Milan-Verona.

Ci sono un po’ di defezioni, ma la squadra rossonera oggi deve battere l’Hellas a San Siro. Importante ripartire con una vittoria dopo una sosta nazionali che per il Diavolo ha portato alcune brutte notizie.

Il Milan ha perso per due mesi Mike Maignan per infortunio, ma anche Theo Hernandez e Brahim Diaz per positività al Covid-19. Ci sono stati, però, anche dei recuperi: la buona notizia è la convocazione per Zlatan Ibrahimovic, che torna dunque a disposizione dopo settimane di assenza.

Rientrano tra i convocati anche Giroud, Krunic e Maldini dopo i recenti infortuni. Presente anche Calabria che ha smaltito l’affaticamento muscolare rimediato in Nazionale. Assenti invece i vari Maignan, Florenzi, Theo, Diaz, Bakayoko e Messias, oltre al nuovo arrivato Mirante.

Di seguito la lista ufficiale dei giocatori convocati da Stefano Pioli per Milan-Verona, match che si disputa stasera alle ore 20:45.

PORTIERI

Jungdal, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Castillejo, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.