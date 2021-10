Milan, mai così bene dopo 8 giornate: è record nell’era dei tre punti

Ottimi risultati per il Milan di Stefano Pioli, che non aveva mai fatto tutti questi punti in 8 giornate dal 1994 ad oggi.

22 punti conquistati in otto incontri. Il Milan per il momento, in attesa della risposta del Napoli, non si ferma ed è primo in classifica. Lo score della squadra di Stefano Pioli è di sette vittorie ed un solo pareggio, quello in casa della Juventus per 1-1.

Si tratta di un record storico per il Milan, che mai aveva ottenuto tutti questi punti dopo otto giornate nell’era dei tre punti. Ovvero dalla stagione 1994-95 ad oggi. I rossoneri, ancora imbattuti, stanno dunque superando l’ottimo score dello scorso campionato.

Infatti il miglior bottino all’ottava giornata risaliva proprio ad un anno fa: dopo il 3-1 sul campo del Napoli del novembre 2020 i rossoneri salirono a quota 20 punti (6 vittorie e 2 pareggi). Stesso punteggio che la squadra allora di Ancelotti accumulò nella prima fase del campionato 2003-2004 dopo un pari interno con la Juve.

Il fattore negativo della serata riguarda però la difesa del Milan: con le 2 reti subite dal Verona, i rossoneri abbandonano l’idea di tornare la retroguardia meno battuta del campionato, salendo a 7 gol incassati. Il Napoli, che giocherà domani, ne ha subiti infatti soltanto 3.