Milan-Verona, i convocati di Tudor: c’è Faraoni, out in due

Sono due i calciatori out del Verona per la sfida contro il Milan, in programma stasera a San Siro, alle ore 20.45. Tudor potrà contare su Faraoni

Il Verona per il match contro il Milan potrà contare su Faraoni e Ilic. L’esterno destro e il centrocampista, ex Manchester City, sono stati in dubbio fino alla fine ma sono stati chiamati da Igor Tudor, che molto probabilmente li utilizzerà dal primo minuto.

Nessun dubbio sul calciatore italiano, pedina fondamentale dello scacchiere del tecnico croato. Il giovane centrocampista potrebbe star fuori visto il recupero di Veloso. Chi non ci sarà a San Siro sono, invece, Frabotta e Dawidowicz.

Ecco l’elenco dei convocati di Igor Tudor per la partita di stasera:

1 Pandur 4 Veloso 5 Faraoni 7 Barák 8 Lazović 9 Kalinić 10 Caprari 11 Lasagna 14 Ilić 15 Çetin 16 Casale 17 Ceccherini 18 Cancellieri 20 Rüegg 21 Günter 22 Berardi 23 Magnani 24 Bessa 31 Šutalo 61 Tameze 78 Hongla 96 Montipò 99 Simeone