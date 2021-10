Lo scopritore di Tatarusanu: “Professionista esemplare. Sarà utile al Milan”

L’uomo che portò Tatarusanu in Italia ai tempi della Fiorentina ha esaltato le qualità del portiere, titolare d’occasione.

Da stasera in Milan-Verona i rossoneri si affideranno forzatamente a Ciprian Tatarusanu. Il secondo portiere del Milan sostituirà l’infortunato Mike Maignan a partire da oggi, visto che il francese sarà fermo per almeno un paio di mesi dopo l’operazione al polso.

Oggi la Gazzetta dello Sport ha interpellato Eduardo Macia, noto talent-scout ed ex dirigente della Fiorentina. Fu lui a scoprire Tatarusanu ad alti livelli, portandolo in viola diversi anni fa. Il suo giudizio fa sicuramente piacere al Milan ed ai suoi tifosi.

Queste le qualità del rumeno: “È un professionista esemplare, serio e preciso. La sua caratteristica principale è la calma, non subisce mai la pressione: ha grande equilibrio mentale, nessun su e giù. Lo scelsi per la sua personalità: le doti tecniche erano note a tutti”.

Macia parla dell’aiuto che potrà dare al Milan in questa fase: “Trasmetterà serenità e sicurezza ai compagni di reparto, legge le situazioni e parla ai difensori con chiarezza: sono contento di vederlo titolare e sono certo metterà in mostra le sue qualità. Darà una grossa mano alla squadra in emergenza”.