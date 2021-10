IFAB, può aumentare l’intervallo delle partite: l’idea

L”International Football Association Board presto discuterà dell’eventualità di aumentare l’intervallo di tempo tra prima e seconda frazione di gioco nelle partite di calcio.

Il 27 ottobre è prevista una riunione dell’IFAB e ci saranno diversi temi da discutere per il futuro del calcio. Tra questi c’è anche l’idea di allungare l’intervallo tra il primo e il secondo tempo.

Come riportato da Calcio & Finanza, l’International Football Association Board studierà la proposta della Conmebol di passare dagli attuali 15 a 25 minuti di pausa tra le due frazioni di gioco. La richiesta è partita dalla federazione calcistica sudamericana come suggerimento per competizioni come la Copa Libertadores.

La FIFA in passato aveva proposto di alzare l’intervallo a 20 minuti, ma l’idea fu bocciata. Adesso c’è un nuovo tentativo di cambiare la regola in vigore da tanto tempo. Alla riunione dell’IFAB, però, si parlerà anche di altri temi.

Ad esempio si discuterà della regola secondo la quale il portiere deve tenere almeno un piede dietro o sulla riga di porta nei calci di rigore. Si parlerà pure del regolamento inerente il numero di sostituzioni, dei cambi per commozioni cerebrali e dello sviluppo del VAR in versione “light” in termini di costi per quei campionati che non possono permettersi l’investimento sulla tecnologia attuale.