ML – Porto-Milan, rossoneri a Malpensa pronti a partire | VIDEO

La squadra ha lasciato Milanello per dirigersi verso l’aeroporto. Da lì il volo diretto verso Oporto e l’arrivo previsto per stasera: domani in campo

Terminata la rifinitura in vista di Porto-Milan, la squadra di Stefano Pioli ha lasciato in pullman Milanello ed è ora giunta a Malpensa: volo diretto verso Oporto.

Poco fa è stata diramata la lista dei convocati, ora i rossoneri hanno lasciato il centro sportivo d’allenamento e sono diretti ad Oporto, città dove si giocherà la delicata sfida di Champions League contro il Porto. Una gara che molto probabilmente sarà decisiva per capire le sorti della squadra in ambito europeo.

Il video esclusivo della partenza della squadra

“E’ una finale”, ha dichiarato in conferenza stampa Rafael Leao. Ed è proprio così in effetti: una gara da dentro o fuori in cui si capirà effettivamente quali possono essere le ambizioni quest’anno in Europa del Milan. Si scende in campo domani sera alle 21 allo stadio Do Dragao di Oporto.

Ecco il video esclusivo della partenza della squadra verso l’aeroporto:

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”it” dir=”ltr”>La squadra lascia Milanello per raggiungere l’aeroporto ✈️<a href=”https://twitter.com/hashtag/PortoMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#PortoMilan</a> <br><br>Via <a href=”https://twitter.com/MartinSa1988?ref_src=twsrc%5Etfw”>@MartinSa1988</a> <a href=”https://t.co/uF9aQM9kZG”>pic.twitter.com/uF9aQM9kZG</a></p>— MilanLive.it (@MilanLiveIT) <a href=”https://twitter.com/MilanLiveIT/status/1450094699927281667?ref_src=twsrc%5Etfw”>October 18, 2021</a></blockquote> <script async src=”” charset=”utf-8″></script>

Dopo aver raggiunto l’aeroporto di Malpensa in pullman, ora la squadra è arrivata in aeroporto ed è pronta a partire in direzione Oporto. Tra qualche ora l’arrivo in Portogallo, il probabile sopralluogo al Do Dragao e poi dritti in hotel, per cercare di trovare la concentrazione giusta per domani.