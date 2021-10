Porto-Milan, la carica di Theo Hernandez: “Sempre con la mia squadra” – FOTO

Il terzino dei rossoneri non ha voluto far mancare il proprio apporto alla squadra e lo ha fatto con un post sul proprio profilo Twitter: “Sempre con la mia squadra”.

Manca ormai davvero poco al fischio di inizio di Porto-Milan, gara valevole per la terza giornata del gruppo B di Champions League. Si tratta di un match decisivo per la squadra di Stefano Pioli.

I rossoneri devono provare a tutti i costi ad uscire vittoriosi dallo stadio do Dragao, in modo da rimanere in corsa per il passaggio del turno. Il Diavolo è ancora fermo a zero punti dopo le prime due partite, mentre la squadra di Sergio Conceicao ha ottenuto un pari con gli spagnoli dell’Atletico. Un successo vorrebbe dire sorpassare in classifica i portoghesi e avvicinarsi ad almeno una delle altre due squadre del girone.

Quello di stasera sarà il secondo match europeo in cui i rossoneri dovranno fare a meno di Theo Hernandez, risultato positivo qualche giorno fa dopo il ritorno dalla convocazione con la nazionale francese. Nonostante la sua assenza però il laterale mancino dei rossoneri ha voluto far sentire il proprio supporto alla squadra e lo ha fatto tramite il proprio profilo Twitter. Il classe 1997 ha postato una foto insieme ai suoi compagni con questa frase: “Sempre con la mia squadra. Sempre Milan!!!!”. Ecco il post: