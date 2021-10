Youth League, Porto-Milan: risultato e tabellino della partita

Il Diavolo perde in Youth League sul campo del Porto, in attesa del match di stasera della prima squadra. I rossoneri sono ultimi con un solo punto.

Prima del match di stasera della prima squadra è andata in scena la sfida di Youth League fra Porto e Milan. Quella in Portogallo è stata un dura sconfitta per i giovani rossoneri che ora vedono molto lontano il passaggio di questo girone.

Il Diavolo è infatti in fondo alla classifica con un solo punto ottenuto nelle prime tre giornate mentre il Porto allunga a quota 7. Non è bastato il gol di Roback, che al minuto 65 aveva accorciato le distanze. I Dragoes vincono grazie alle firme di Sousa, Cande e Dabo. L’Atletico Madrid si è imposto invece sul Liverpool, raggiungendo gli inglesi a 4 punti. Questa la classifica del girone del Milan in Youth League: Porto 5, Atletico 4, Liverpool 4, Milan 1.

Ovviamente il 3 novembre, quando il Milan incontrerà nuovamente i portoghesi nella quarta giornata del girone, sarà obbligato a vincere se vorrà tenere aperti i giochi qualificazione. La vittoria invece la cercheranno già stasera gli uomini di Pioli che vogliano cominciare la rimonta già da oggi.

Porto Milan 3-1: il tabellino del match

Porto (4-3-2-1-): Cardoso, Macedo, Vinhas, Pinheiro, Folha, Boaitey, Bràs, Abreu, Sousa, Meireles, Cande. Allenatore: Tavares. A disposizione: Machado, Carvalho, Fernandes, Assuncao, Antunes, Monteiro, Dabo.

MILAN (4-3-3): Pseftis, Coubis, Bosisio, Obaretin, Kerkez, Robotti, Foglio, Gala, Traorè, Roback, El Hilali. Allenatore: Giunti. A disposizionie: Nava, polenghi, Makengo, Bright, Rossi, Alesi, Bozzolan

Marcatori: 43′ Sousa (P), 47′ Cande (P), 65′ Roback (M), 93′ Dabo (P)

Recupero: 3 p.t; 6 s.t.