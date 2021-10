Porto-Milan, streaming gratis e diretta tv: dove vedere il match di Champions

Porto-Milan in campo alle 21 di martedì 19 ottobre per la terza giornata del Girone B di Champions League. Le indicazioni su dove seguire il match in streaming e in diretta tv

Porto-Milan, un match fondamentale per entrambe le squadre al Do Dragao di Oporto con in palio punti preziosi per continuare a inseguire la qualificazione agli ottavi o per il terzo posto che garantirebbe il playoff di febbraio per l’accesso alla fase finale di Europa League.

Nel girone B, il Liverpool è al comando a punteggio pieno seguito dall’Atletico Madrid a 4 punti. Il Porto è terzo con il punto conquistato all’esordio contro i Colchoneros al Wanda Metropolitano (0-0). Il Milan chiude la graduatoria a 0 punti dopo i due ko con Liverpool e Atletico, quest’ultimo scaturito con il discusso rigore concesso nel finale dall’arbitro Cakir poi trasformato da Suarez.

Porto e Milan si ritrovano contro in Champions League a 25 anni dall’ultimo confronto terminato 1-1 al Das Antas con gol di Davids ed Edmilson. A inizio decennio, altri due confronti nella massima competizione europeo con lo 0-1 del ’93 (gol di Papin) e il pareggio (0-0) nell’edizione seguente vinta dai rossoneri di Capello in finale contro il Barcellona. Nell’agosto 2003, l’ultimo confronto tra le due squadre con la finale di Supercoppa Europa vinta a Montecarlo dal Milan con il gol di Shevchenko di testa in avvio. Sulla panchina dei Dragoes, in quella stagione, siedeva Jose Mourinho. Dieci mesi dopo i portoghesi avrebbero vinto la Champions League, battendo in finale il Monaco di Deschamps.

Porto-Milan, diretta tv e streaming

C’è una buona notizia per i tifosi rossoneri. Porto-Milan, infatti, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, gratuitamente, da Canale 5 dalle ore 21. Al termine, approfondimenti in studio con le interviste ai protagonisti e gli highlights delle altre partite della serata. Su sportmediaset.it sarà possibile seguire la diretta streaming gratuita della partita, disponibile in abbonamento, alla stregua delle altre del martedì, su Mediaset Infinity.

Porto-Milan sarà visibile anche su Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Calcio 252 in contemporanea con Inter-Sheriff Tiraspol. Per gli abbonati a Sky, streaming disponibile su Sky Go e Now Tv. Al termine della partita, interviste e highlights nello studio condotto da Anna Billò con Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Paolo Condò. Dalla tarda serata, i primi passaggi in replica della partita.