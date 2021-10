Milan, calendario ottobre: date e orari dei match tra Serie A e Champions

Archiviata la pausa per le nazionali, si prospetta un ottobre molto impegnativo per il Milan che dovrà affrontare cinque match in quindici giorni

Cinuqe impegni ravvicinati tra Serie A e Champions League fondamentali nella prima parte di stagione, quelli che attendono il Milan.

A -2 dal Napoli capolista in campionato e ancora senza vittorie in Champions dopo i due ko con Liverpool e Atletico Madrid, il Milan, alle prese con l’ormai cronica emergenza infortuni-indisponibilità che ha coinvolto anche Maignan e Hernandez, riprenderà gli impegni di campionato, sabato 16 ottobre contro il Verona a San Siro. Una sfida quella contro gli scaligeri che, nelle ultime due stagioni, si è rivelata piuttosto insidiosa per i rossoneri fermati sul pareggio e sempre costretti a rimontare lo svantaggio iniziale.

Martedì 19 ottobre , la Champions League riprenderà con la trasferta contro il Porto che mette in palio tre punti decisivi, per entrambe le squadre, per continuare a credere alla qualificazione agli ottavi di finale e ambire al terzo posto nel girone che mette in palio un posto per il playoff valido per l’accesso agli ottavi di Europa League a febbraio.

Leggi anche

Milan, i match di ottobre: un big match a fine mese

Dopo la Champions, il Milan tornerà in campo sabato 23 ottobre al Dall’Ara di Bologna contro i rossoblu di Mihajlovic. L’anticipo al sabato è dovuto al successivo impegno di campionato degli uomini di Pioli attesi a San Siro, martedì 26 ottobre, dal Torino. Alla stregua della scorsa stagione, rossoneri e granata tornano ad affrontarsi in un turno infrasettimanale. Lo scorso maggio, all’Olimpico, il Milan si impose 0-7, conquistando una vittoria decisiva per la Champions.

L’ottobre rossonero si concluderà domenica 31 ottobre con il big match contro la Roma all’Olimpico. Dopo dieci anni, il Milan ritroverà Mourinho da avversario in campionato. Alla stregua di quanto avvenuto in passato nei derby contro l’Inter anche stavolta ci saranno punti prezosi in palio per l’alta classifica.

Di seguito il riepilogo degli impegni del Milan a ottobre con orario e date dei match

Sabato 16 ottobre: Milan-Verona (ore 20.45; Sky)

Martedì 19 ottobre: Porto-Milan (ore 21; Sky, Canale 5; Infinity)

Sabato 23 ottobre: Bologna-Milan (ore 20.45; Sky)

Martedì 26 ottobre: Milan-Torino (ore 20.45; Dazn)

Domenica 31 ottobre: Roma-Milan (ore 20.45; Dazn)