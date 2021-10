Psg, rientra Navas: Donnarumma torna in panchina

L’ex portiere del Milan si accomoda nuovamente in panchina. Tra i pali Pochettino ha scelto il costaricano Keylor Navas.

Tutto pronto anche al Parco dei Principi per la terza giornata del gruppo A di Champions League, con il match tra Paris Saint Germain e Lipsia.

In questi istanti il Manchester City di Pep Guardiola si sta imponendo per 0-4 in Belgio sul campo del Club Brugge e mette pressione ai francesi per il primo posto nel girone. La squadra di Pochettino ha bisogno quindi di un successo per tornare in vetta e dovrà battere i tedeschi del Lipsia, ancora fermi a zero punti. Il fischio d’inizio del match è in programma alle ore 21:00.

Il tecnico dei parigini ha deciso di affidare a Keylor Navas la porta per questo incontro, lasciando ancora una volta Gianluigi Donnarumma in panchina. L’ex Milan non aveva giocato neanche la gara d’esordio in casa del Brugge. Era invece stato titolare nel successo per 2-0 contro i Citizens.

Le formazioni ufficiali di Psg-Lipsia

PSG: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Verratti, Gueye, Herrera; Messi, Mbappe, Draxler

LIPSIA: Guslacsi; Klostermann, Orban, Simakan; Mukeie, Haidara, Adams, Laimer, Angelino; Nkunku, Andrè Silva