Porto-Milan, formazioni ufficiali: Bennacer con Tonali, Krunic trequartista

Ecco le formazioni ufficiali di Porto-Milan. Stefano Pioli punta su Giroud con Krunic sulla trequarti. A sinistra Ballo-Toure.

Tutto pronoto per il match fra Porto e Milan, valido per la terza giornata del gruppo B. I rossoneri si giocano il tutto per tutto in questa trasferta al do Dragao

Stefano Pioli si affida alla coppia Bennacer-Tonali in mezzo campo, per via della squalifica di Kessie, espulso nell’ultima sfida contro l’Atletico Madrid di Simeone. Kjaer torna ad affiancare Tomori e a sinistra fiducia all’ex-Monaco Ballo-Tourè. Davanti i rossoneri si affidano ancora a francese Olivier Giroud. L’ex Chelsea è chiamato a ripetersi dopo la rete siglata contro il Verona. Per gli ospiti recupera invece in extremis il difensore Chancel Mbemba. Conceicao sceglie poi Evanilson al posto di Jesus Corona.

Le formazioni ufficiali di Porto-Milan

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Wendell; Uribe, Sergio Oliveira, Otavio, Evanilson; Luis Diaz, Taremi

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu, Calabria, Tomori, Kjaer, Ballo-Tourè; Bennacer, Tonali, Saelemaekers, Krunic, Leao, Giroud.