Via libera Milan | Niente Inter: “Piuttosto il ritiro”

Mauro Icardi fa ancora parlare di se. L’attaccante argentino sta vivendo un momento per nulla facile fuori dal campo. Le ultime news, come è noto, sono legate alla sua storia con Wanda Nara.

Come scritto da ‘L’Equipe’, l’ex Inter ha saltato il match di Champions League, del Psg, per motivi familiari: il calciatore non se la sarebbe sentita di dare la sua disponibilità a Pochettino per la sfida contro il Lipsia.

Mauro Icardi è comunque tornato a Parigi dopo il blitz a Milano. Milano che secondo molti potrebbe essere la futura destinazione del bomber. L’argentino è da tempo accostato al Milan, che cerca un centravanti in vista di un possibile addio di Pietro Pellegri. C’è da capire, inoltre, se Zlatan Ibrahimovic continuerà a giocare.

Il Milan però non è l’unica squadra sulle sue tracce. Il giocatore piace anche alla Juventus, che vorrebbe regalare un grande attaccante dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. Negli ultimi giorni il nome di Mauro Icardi è stato accostato, un po’ a sorpresa, anche all’Inter.

Niente Inter

Ipotesi questa, però, esclusa dal giornalista Fabrizio Biasin ai microfoni di ‘Top Calcio 24’: “Non so da quale fonti arrivi questa notizia, ma non credo. Piuttosto, conoscendo Icardi, mi sorprenderebbe di meno se decidesse di lasciare il calcio”. Una decisione che chiaramente avrebbe davvero del clamoroso visto che Icardi è un calciatore di soli 28 anni.